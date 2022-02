Avellino, tutta l’emozione nel ritorno di Enzo De Vito: “Devo tutto a questi colori. Questo stadio è pieno di ricordi”

Un emozionato Vincenzo De Vito si presenta in sala stampa per riabbracciare i colori biancoverdi. Il nuovo diesse originario di Capriglia Irpina non nasconde però la sua gioia in un momento un poò particolare per problemi personali: “Da parte mia c’è molta emozione, – commenta De Vito – dopo 4 anni sono tornato in uno stadio che è pieno di ricordi per quello che abbiamo fatto in passato, su tutti la promozione in Serie B e la finale playoff per la Serie A sfiorata contro il Bologna. In questo momento, da un punto di vista personale, non è un buon momento per me e c’è un po’ di tensione per le precarie condizioni di salute di mia madre, ma sono felicissimo di essere qui, devo tutto all’Avellino”.

Il nuovo direttore sportivo poi ripercorre le ultime ore che lo hanno portato all’accordo con l’Avellino: “Dopo un primo incontro telefonico, ci siamo incontrati ed abbiamo chiuso l’accordo. Devo tutto all’Avellino. Al di là delle parentesi di Parma, credo che senza l’Avellino non sarei mai arrivato a questo punto della mia carriera. Il motto che porterò avanti sarà quello di sbagliare il meno possibile. Questa è la squadra più forte di cui abbiamo mai fatto parte. Naturalmente il calcio non è una somma algebrica, ma un insieme di fattori. Resto convinto che il lavoro svolto fin qui sia ottimo”.