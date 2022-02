Avellino, mister Gautieri si presenta: “Sono onorato di essere qui. Non ho esitato ad accettare”

“Sono onorato di allenare in questa piazza, non ho esitato un attimo ad accettare”. Con queste parole esordisce in sala stampa il neo tecnico biancoverde Carmine Gautieri. Molto carico l’allenatore biancoverde che è molto ottimista per il gruppo che ha trovato: “Sono convinto che ci siano i presupposti per fare grandi cose e ottenere risultati con la rosa che abbiamo a disposizione. Con i ragazzi ho avuto un impatto positivo, anche se l’ambiente quando cambi guida tecnica è sempre un po’ scosso. Nonostante ciò, ho trovato un gruppo compatto. Dal mio canto, sono stato chiaro a esporre il mio pensiero. È stato fatto il massimo e non è bastato, quindi si deve fare di più”.

Molta curiosità desta il modulo che verrà adottato ma come spiega il tecnico molto dipenderà anche dagli uomini che avrà a disposizione: “Questa rosa può giocare con vari sistemi di gioco. Il 4-3-3 è uno dei sistemi che metteremo in campo, ma con la rosa completa potremmo giocare anche con un 3-4-3 o un 3-5-2. È normale che non ne possiamo fare tanti: dobbiamo dare certezze ai giocatori. L’allenatore deve essere bravo a mettere i suoi ragazzi nelle giuste condizioni.”

Sul campionato poi: “L’obbiettivo è sempre quello di guardare avanti. In questo momento, c’è il Catanzaro e sono sicuro che, attraverso i risultati, riusciremo ad arrivare più in alto possibile. Bisogna ragionare con il noi e non con l’io. Se sbagliano atteggiamento, con me, non vanno d’accordo e questa è la cosa che gli ho detto subito. Il mio contratto è di tre mesi e il rinnovo andrà guadagnato. Se sarò bravo a ottenere i giusti risultati allora sarò ripagato.”.