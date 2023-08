Avellino Summer Festival è anche teatro con la compagnia Clan H

Due intense serate dedicate al teatro si prospettano per la città nell’ambito dell’Avellino Summer Festival, protagonista la comprovata compagnia “Clan H”:

domani, giovedì 31 agosto e dopodomani, venerdì 1° settembre, l’appuntamento è alle ore 21:00 presso il Parco del Teatro Carlo Gesualdo ad ingresso gratuito.

Salvatore Mazza e compagni porteranno in scena, la prima sera, “Anfitrione”, commedia dell’autore latino Tito Maccio Plauto, adattamento e regia di Lucio Mazza e per la seconda serata, “Oltre il vento… Caccia alla strega”, sempre con adattamento e regia di Lucio Mazza.

Due spettacoli di grande bellezza, fortemente coinvolgenti che riescono a rapire l’attenzione dello spettatore e a portarlo in una dimensione onirica tra personaggi della mitologia ma anche ricca di riflessioni come sulla condizione della donna.

In “Anfitrione” le maschere si muovono sulla ritmica dell’intreccio comico ed il testo è una macchina che scorre velocissima secondo le regole tipiche della commedia latina. L’alternarsi tra verità ed inganno, intesi e malintesi, genera situazioni comiche, strane, spiazzanti e gags che rendono questa messa in scena godibile e di facile fruizione.

“Oltre il vento… Caccia alla strega”, invece, è una messa in scena originale, frutto dell’adattamento da parte del regista Lucio Mazza. Una storia d’altri tempi quando il timore e il pregiudizio si trasformavano in follia, condannando a morte, spesso immotivatamente, donne che avevano l’unica colpa di non rientrare nei canoni della società. È uno spettacolo dal forte impatto scenico, diviso in quadri: il Sabba, il processo, le deposizioni, e l’esecuzione. In quei secoli oscuri le donne furono le più penalizzate. La presenza di un diavolo che narra le vicende sottolinea che il limite tra male e bene e sempre molto sottile

Il Clan H è composto da:

Salvatore Mazza

Andrea De Ruggiero

Santa Capriolo

Laura Tropeano

Sabino Balestrieri

Elisabetta Iannaccone

Pasquale Migliaccio

Umberto Branchi

Luca Picariello

Federica Avagnano

Eleonora Greta Mazza