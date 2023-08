Ariano, dimensionamento scolastico, la minoranza chiede un Consiglio ad hoc

La minoranza consiliare di Ariano Irpino ha chiesto (con nota protocollata il 29 agosto), la convocazione d’urgenza del Consiglio Comunale per discutere di dimensionamento scolastico.

«Si tratta di un problema molto delicato – spiega il gruppo consiliare guidato da Marco La Carità – Il dimensionamento scolastico in applicazione della legge di bilancio 2023 prevede, in determinate condizioni, l’accorpamento delle varie Dirigenze Scolastiche e delle rispettive strutture amministrative.

La nostra iniziativa si propone di stimolare il Comune a contribuire all’adozione di scelte razionali e non penalizzanti, evitando di subire passivamente le decisioni che la Regione è chiamata ad adottare previa interlocuzione con la Provincia, e di salvaguardare l’autonomia di tutti i plessi scolastici che insistono sul territorio comunale (in particolare quelli più tradizionali e prestigiosi), evitando l’ennesimo scippo di strutture fondamentali per la crescita della nostra comunità e per la formazione delle giovani generazioni.

Data l’urgenza dell’argomento, visto che la Provincia dovrà elaborare una proposta entro il 15 settembre, auspichiamo – conclude il gruppo di minoranza – la convocazione immediata del Consiglio Comunale».

Diversi gli istituti, in particolare quelli secondari, che non avrebbero i numeri (800/900 iscritti) e che quindi avrebbero bisogno di un accorpamento: una delle tre scuole medie, il Liceo Parzanese e l’Istituto De Gruttola. È quindi necessaria una buona politica con i territori limitrofi.