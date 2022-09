Avellino Summer Fest, questa sera a San Ciro “Brindisi d’estate” con l’associazione Zenit

Questa sera secondo evento serale a San Ciro alle 21 con L’Associazione ZENIT 2000 di Avellino che presenta l’evento BRINDISI D’ESTATE. Una passeggiata musicale tra le più belle pagine del repertorio lirico italiano e la canzone napoletana e italiana. Da Verdi a Puccini, con un assaggio del Mascagni della Cavalleria Rusticana come omaggio a Giovanni Verga nel centenario dalla morte. Per chiudere con una selezione di classici napoletani e leggeri interpretati dai solisti e in duo.

Con la partecipazione della calda voce del Soprano irpino ANGELA GRAGNANIELLO, affiancata dal Tenore ALESSANDRO FORTUNATO. Con un ensemble strumentale di consolidata qualità, l’ENSEMBLE ZENIT 2000, direttore il M°MASSIMO TESTA

Insomma, evento tutto da non perdere.