Elezioni, Maura Sarno: “Movimento 5 Stelle prima forza politica al Sud”

Si riporta la nota di Maura Sarno, candidata al Senato uninominale Benevento-Avellino per il Movimento 5 Stelle.

Il Movimento 5 Stelle è prima forza politica con il 24%, Pd secondo col 21%, Fratelli d’Italia terzo con il 18%: queste le intenzioni di voto al Sud e nelle Isole secondo un sondaggio di Ixè.

Il Movimento ha governato in un contesto difficile, assumendosi in ogni circostanza la responsabilità delle scelte. In tal modo si è riusciti a mantenere gli impegni presi nel 2018, lavorando sempre nel nome della legalità e dell’onestà. Pertanto la nostra campagna elettorale non si basa su promesse ma sul racconto di ciò che si è realizzato.

In questo periodo storico politico va pesata la credibilità delle forze in campo, credibilità che parte proprio dagli impegni mantenuti. Per tali motivi il Movimento sta crescendo in maniera esponenziale e continuerà a crescere ancora nella prossime settimane.

Il Movimento 5 Stelle rappresenta l’unica forza credibile, pertanto sarà la vera sorpresa di questa breve ma intensa campagna elettorale.