Avellino, stop a bici e monopattini nel Corso: pronta l’ordinanza del sindaco Pizza

AVELLINO- Niente più bici, elettriche, monopattino o di qualsiasi genere che sfrecciano lungo il Corso di Avellino. Nelle prossime ore arriverà lo stop ufficiale ed una ordinanza che regola e vieta in alcuni orari la presenza delle due ruote nel centro di Avellino, quella che sara’ firmata dal sindaco Nello Pizza. Il divieto riguarda gli orari di maggiore afflusso delle persone lungo Corso Vittorio Emanuele. Ad annunciarlo nel corso della conferenza convocata a Piazza Del Popolo per presentare il programma “Avellino Cura Comune” sia l’assessore Enza Ambrosone che il sindaco Nello Pizza, presente anche il vicesindaco Anna D’Aliasi.

“Prevederà, a partire da una certa ora- ha spiegato l’assessore Ambrosone- l’impossibilità di viaggiare, come dire, sulle bici, soprattutto sulle bici elettriche a pedalata assistita che raggiungono anche velocità sostenute all’interno di un’isola pedonale senza nessun controllo, per cui chi vorrà transitare con la bici lo dovrà fare portandola a mano. Nelle ore di maggiore afflusso. Ovviamente, ma dovrà diventare, secondo me, un comportamento abitudinario”. Il sindaco Nello Pizza ha messo in evidenza come quella di vietare il Corso a bici e due ruote puo’ sembrare una “scelta impopolare, ma noi dobbiamo tutelare famiglie e bambini, che cercano un momento di tranquillità”.