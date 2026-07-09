FERMIAMOLI! Avellino si mobilita contro la legge sulla Caccia: presidio il 15 luglio

“La natura non è un bersaglio. La fauna selvatica è patrimonio di tutte e tutti”. È questo il messaggio lanciato da Legambiente Avellino, che promuove una mobilitazione contro il DDL Caccia, il provvedimento che, dopo l’approvazione in Senato, è ora all’esame della Camera dei Deputati.

L’associazione ambientalista definisce la proposta di legge “un grave attacco agli animali selvatici, alla biodiversità, alla sicurezza delle persone e ai principi di tutela dell’ambiente e degli animali sanciti dalla Costituzione”.

Per questo motivo è stato organizzato un presidio pubblico mercoledì 15 luglio alle ore 18, all’ingresso della Villa Comunale di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele II, per chiedere al Parlamento di fermare una riforma ritenuta “sbagliata e pericolosa”.

L’iniziativa punta a coinvolgere l’intero territorio irpino, chiamando alla partecipazione associazioni, comitati, gruppi informali e realtà impegnate nei settori sociale, culturale, ambientale e animalista.

“È il momento di far sentire con forza anche la voce dell’Irpinia – sottolineano i promotori – una terra ricca di boschi, aree naturali, biodiversità e comunità che vivono ogni giorno il rapporto con l’ambiente e il territorio”.

Al centro della protesta ci sono alcuni aspetti del DDL Caccia che, secondo Legambiente, riguarderebbero direttamente la protezione della fauna selvatica, il rispetto del diritto europeo e delle convenzioni internazionali, la sicurezza dei cittadini e la tutela costituzionale dell’ambiente e degli animali.

“Non si tratta di una legge qualunque – evidenzia l’associazione – ma di un intervento che incide su temi fondamentali per il futuro dei nostri ecosistemi e dei nostri territori”.

L’appello è dunque rivolto a tutte le realtà irpine affinché aderiscano alla manifestazione e partecipino al presidio per ribadire una posizione chiara: Avellino e l’Irpinia stanno dalla parte della natura, della biodiversità e della tutela della fauna selvatica.

“Fermiamoli! Difendiamo la fauna selvatica, la biodiversità e i nostri territori”, è lo slogan scelto per la mobilitazione.