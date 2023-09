Avellino, spari a salve contro gestore di un pub: 30enne in carcere. L’uomo è indagato per un episiodo accaduto lo scorso mese di luglio. Gli agenti della Mobile della Questura hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Penale -.

A conclusione delle formalità di rito, il 30enne è stato associato presso il complesso penitenziario “A. Graziano” di Avellino.