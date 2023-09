Sferra un pugno al proprietario e gli ruba il cane: nei guai. E’ accaduto in piazza Kennedy. Protagonista, in negativo, un cittadino di nazionalità romena che dimora a Monteforte Irpino.

L’uomo, con pregiudizi a carico per minacce, percosse, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è stato allontanato dal capoluogo irpino per tre anni a seguito di intervento della sezione Volanti.

Lo stesso tipo di provvedimento è stato emesso nei confronti di un cittadino di nazionalità romena residente in Napoli, già noto alle Forze di Polizia. L’uomo, dopo aver trafugato merce all’interno di un esercizio commerciale di Atripalda per un valore di circa 500 euro, è stato bloccato dai militari della Stazione Carabinieri di Atripalda e segnalato alla competente Autorità Giudiziaria.

Un cittadino di nazionalità romena, proveniente dal napoletano, è stato allontanato per uno e sei mesi: controllato dai militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano nei pressi di un centro commerciale del luogo, perché notato aggirarsi in atteggiamento sospetto all’interno del parcheggio, con precedenti per rapina aggravata e lesioni personali, risultava già destinatario di analoghi provvedimenti da altri comuni italiani.

Allontanati per tre anni dal comune di Montecalvo due cittadini di nazionalità italiana provenienti, rispettivamente, dal napoletano e dal casertano. Con un abile stratagemma e carpendo la fiducia di un’anziana signora, erano riusciti a farsi consegnare dalla stessa una discreta somma di denaro ed oggetti in oro.