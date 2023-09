Polizia, città presidiata anche dal Reparto prevenzione crimine Campania. Nel mirino le aree urbane del capoluogo ed extraurbane con particolare riguardo alle contrade rurali e periferiche quali via Fontanatetta, contrada Amoretta, contrada Chiaire, contrada Archi, parco Abate e parco Gilia.

L’adozione dei servizi posti in essere mediante 11 posti di controllo ha consentito di: identificare 285 persone delle quali 19 con pregiudizi a carico; controllare 168 veicoli; controllare 4 persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari. Contestare due infrazioni al codice della strada.

Inoltre, il Questore, a seguito di attività di analisi dei dati del personale della Divisione Anticrimine, ha adottato 1 provvedimento di ammonimento, 5 avvisi orali e 5 allontanamenti con Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di soggetti con a carico pregiudizi penali e di polizia.

Nello specifico è stato emesso provvedimento di ammonimento nei confronti di un cittadino beneventano per aver posto in essere condotta persecutoria, reiterata nel tempo, nei confronti di una ragazza. La stessa, esasperata del comportamento dell’uomo, si era recata presso il Commissariato di Cervinara per esporre quanto accaduto, avanzando nella circostanza richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore di tale condotta.

Sono stati altresì adottati provvedimenti di prevenzione della misura dell’avviso orale nei confronti di: 4 cittadini di nazionalità italiana, su proposta della Divisione Anticrimine, perché con pregiudizi a carico per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione; 1 cittadino italiano, su proposta dell’Arma Carabinieri, perché gravato da pregiudizi per detenzione e porto illegale di armi, rissa, lesioni personali, ricettazione, violenza a pubblico ufficiale.