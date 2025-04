L’Avellino si prepara per il Sorrento, nel pomeriggio la decisione sullo Stadio in cui si disputerà la partita

L’US Avellino si prepara per quello che potrebbe essere il match decisivo della stagione, decretando il passaggio della squadra biancoverde al Campionato di Serie B. La settimana, però, procederà come sempre all’insegna di una preparazione serrata, a partire dalla giornata di oggi e di domani, con allenamenti pomeridiani e mattutini a porte aperte (Tribuna Montevergine).

Giovedì e venerdì, invece, i lupi si alleneranno di pomeriggio, alle ore 15:30, ma a porte chiuse, per ridefinire il tutto prima della partita di sabato, prevista alle ore 18:30.

Su quale sarà lo Stadio che ospiterà la sfida, tuttavia, non c’è ancora certezza. Si ragiona di Frosinone, come alternativa a Potenza, dove la tifoseria locale si è già espressa contraria agli eventuali festeggiamenti dell’Avellino. Altre possibilità potrebbero essere lo Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni o l'”Antonio Molinari” di Campobasso. La decisione, in ogni caso, dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio, con la riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazione sportive a Roma.