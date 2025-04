D’Annunzio e lo sport, Elisa Di Rofi presenta il libro ad Avellino

Sabato 19 aprile, alle 17:30, presso il Caffè Sociale “Hope” sito ad Avellino in Via Episcopio 1, sarà presentato il saggio “D’Annunzio e lo sport” di Elisa Di Rofi, edito da Ianieri Edizioni nella collana “Saggi e carteggi dannunziani”.

All’evento parteciperanno l’autrice, la rappresentante dell’APS “Avellino per il Mondo” Elvira Napoletano e i giornalisti Gianluca Amatucci ed Emilio Limone. Con la data avellinese prosegue il tour di presentazioni del saggio, iniziato lo scorso

settembre a Pescara in occasione del Festival Dannunziano e proseguito in altre località italiane fino all’ultimo evento tenutosi presso il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri di Roma.

Il saggio esplora un aspetto poco noto e talvolta sottovalutato di Gabriele D’Annunzio: non solo il grande scrittore, né soltanto il Vate d’Italia; il poeta pescarese è stato spesso un precursore e molte delle sue esperienze e intuizioni sportive, dall’invenzione dello scudetto al giornalismo di settore, sono ancora attuali.

Elisa Di Rofi, nata a Colleferro nel 1987, è laureata in Scienze Motorie e svolge l’attività di istruttrice di fitness; sin da giovanissima ha sviluppato un forte interesse per D’Annunzio e ha dedicato alla sua vita e alle sue opere un approfondito studio

personale.