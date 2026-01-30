Ad Avellino la sicurezza stradale parla ai giovani: meno vittime, più consapevolezza

Quando i numeri raccontano una diminuzione delle vittime, ma ricordano che la strada resta un luogo fragile, la prevenzione diventa una responsabilità collettiva. È partendo da questa consapevolezza che si è svolto questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, l’incontro formativo della campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro”, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Meridiani – APSSD nell’ambito della dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania, ha coinvolto le classi quinte degli istituti Amatucci, De Luca e Marone di Avellino, che hanno partecipato con grande attenzione e interesse al confronto con le istituzioni e gli esperti.

Ad aprire i lavori è stato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, che ha ribadito come la sicurezza stradale rappresenti una priorità sin dall’inizio del suo mandato. “I dati in nostro possesso – ha sottolineato – indicano che nel 2025 il numero complessivo degli incidenti stradali si è mantenuto stabile, attestandosi intorno ai 600 eventi, ma è fortemente diminuito il numero dei decessi, passati dai 25 dell’anno precedente ai 9 registrati nel 2025. Un risultato che ci rende estremamente soddisfatti e che ci induce a credere che iniziative di sensibilizzazione come questa possano contribuire a responsabilizzare soprattutto i più giovani”.

Il Prefetto ha inoltre richiamato l’importanza della prudenza, della conoscenza del Codice della Strada e di un’adeguata manutenzione delle infrastrutture, evidenziando come la prevenzione resti l’unico strumento efficace per ridurre ulteriormente gli incidenti con esiti mortali. In merito all’utilizzo di mini-car, monopattini e altri mezzi leggeri, ha sottolineato come «non siano strumenti pericolosi in sé, ma lo diventino in assenza di formazione, informazione e controlli adeguati».

All’incontro sono intervenuti anche il Questore di Avellino Pasquale Picone, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Angelo Zito, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Leonardo Erre, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dott.ssa Fiorella Pagliuca, il Professore Alfonso Montella dell’Università Federico II di Napoli, il Delegato ANCI Campania Antonio Del Giudice e la Presidente provinciale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada Anna Diglio Nardone, che ha portato una testimonianza di grande impatto emotivo, richiamando il valore della memoria e della prevenzione continua.

Nel corso della mattinata sono stati affrontati i principali fattori di rischio per gli utenti della strada – dalla distrazione alla guida all’uso di alcol e sostanze, fino al mancato rispetto delle regole – con un linguaggio diretto e vicino ai giovani, veri protagonisti dell’iniziativa.

La tappa di Avellino si inserisce nel più ampio percorso della campagna “Sii Saggio, Guida Sicuro”, che culminerà il 13 maggio 2026 a Napoli, presso l’ex area NATO di Bagnoli, con il “Villaggio sulla Sicurezza Stradale e del Mare” e la cerimonia di premiazione del concorso di idee rivolto agli studenti.

Un messaggio chiaro e condiviso ha attraversato l’intera giornata: la sicurezza non è un limite alla libertà, ma una scelta di responsabilità. Una scelta che, soprattutto per i più giovani, significa una sola cosa: scegliere la vita.