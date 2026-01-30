Rosso Irpinia Passione Endurance, domani la Scuderia Ferrari torna ad Avellino

Manca davvero poco a “Rosso Irpinia – Passione Endurance”, l’evento indetto dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino delle corse di durata ed alle recenti vittorie firmate dalla Ferrari, al rientro nella categoria.

Domani, alle ore 16 presso la sala “Ciriaco De Mita” del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, i grandi protagonisti dell’automobilismo Endurance, quello della 24 Ore di Le Mans e delle corse di durata, si sono dati infatti appuntamento per condividere esperienze ed analisi sullo sport automobilistico di resistenza.

Sono le competizioni dove, forse più di altre, fattore umano e fattore tecnico conquistano la vittoria solo nella loro assoluta simbiosi. Un equilibrio che si esalta nelle gare dove la velocità deve ponderarsi alla tenuta tecnica, alla perfetta unione di squadra, al talento dei piloti. Come alle origini pioneristiche dell’automobilismo, vissute anche in Irpinia, come oggi nelle piste dove la Scuderia Ferrari è tornata al successo e come accadrà nel futuro. Ed anche se le strade di domani, come viene sperimentato oggi in Irpinia con Borgo 4.0, saranno percorse con auto senza pilota in modalità di guida autonoma.

Questi i temi che “Rosso Irpinia – Passione Endurance” – l’evento ideato evento ideato da Francesco De Beaumont e Salvatore Tarantino – affronta grazie ad un panel di relatori come Antonello Coletta, Responsabile Dipartimento Endurance e Corse Clienti in Ferrari; Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1, Presidente Commissione Monoposto F.I.A.; Antonio Giovinazzi, Pilota ufficiale Ferrari, vincitore a Le Mans, Campione del Mondo Endurance – in collegamento; Giancarlo Bruno, esperto editorialista e commentatore TV, già ingegnere Dallara Scuderia Italia F1, Alfa Romeo, Honda, Seat; Mario Casoni pilota negli anni ’60 e ’70 e compagno di vettura di Tonino Nicodemi, uno degli assi del volante Irpini più noti nel settore; Andrea Cordovani, Direttore Responsabile di Autosprint – in collegamento; Lucio Peruggini, pilota Campione Italiano di Super Salita con la Ferrari 488 Challenge Evo che sarà in esposizione.

Il futuro dell’auto e del comparto automotive, sarà tema degli interventi di Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Quattroruote, Paolo Scudieri, Presidente ANFIA Automotive e Adler Group, pilota Ferrari Challenge – in collegamento, mentre Mario Sgrò, già Presidente Consorzio Ente Autodromo Pergusa, relazionerà sulle esperienze strategiche e gestionali di una pista immersa nella natura.

Il Premio Circuito di Avellino Principe di Piemonte, indetto con l’obiettivo di connettere l’attualità delle corse alle straordinarie radici motoristiche di Irpinia, sarà conferito ad Antonello Coletta.