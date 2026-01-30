“Il cento c’è!”: al via l’Officina dei Talenti per contrastare la povertà educativa in Irpinia

Prende forma “Officina dei Talenti – Il cento c’è!”, progetto dedicato al contrasto della povertà educativa che coinvolge sei comuni della provincia di Avellino con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di crescita a 163 minori, tra i 5 e i 10 anni, in condizioni di vulnerabilità.

L’iniziativa, promossa dalla Don Tonino Bello ODV insieme a Demetra Società Cooperativa Sociale, CAOS-APS e Innova ETS, nasce dalla convinzione che ogni bambino abbia diritto a scoprire e coltivare i propri talenti, come suggeriva il pedagogista Loris Malaguzzi con la sua visione dei “cento linguaggi” dell’infanzia.

Il progetto si sviluppa attraverso la riqualificazione e l’utilizzo di spazi comunitari ad Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, San Michele di Serino, Avellino e Ospedaletto d’Alpinolo. Luoghi che diventeranno presidi educativi aperti, capaci di spezzare l’isolamento e offrire alternative concrete alla solitudine che spesso accompagna situazioni di disagio.

«Vogliamo promuovere un apprendimento popolare, legato alla cultura del luogo», spiegano i promotori. «Una metodologia inclusiva e partecipativa che rende il bambino reale protagonista del suo percorso evolutivo».

Alcune attività hanno già preso avvio: negli spazi del Campus Tam Tam di Rione Mazzini ad Avellino sono attivi i pomeriggi di supporto scolastico con metodologie innovative, mentre i contact center per minori e famiglie stanno creando una rete di ascolto e sostegno psicologico.

Parallelamente, sono partiti i percorsi contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Il 2 febbraio prenderà avvio “Sulle tracce del tesoro”, caccia al tesoro creativa a cura dell’APS Caos che porterà bambine e bambini alla scoperta del territorio attraverso musica, video e tradizioni locali. Il primo modulo, dedicato a sceneggiatura e storytelling, partirà lunedì 2 febbraio dalla Biblioteca Comunale di Santo Stefano del Sole (ore 16.00-19.30) e proseguirà in modalità itinerante per tutta la settimana: martedì 3 febbraio al Centro Sociale di Villa San Nicola (Cesinali), mercoledì 4 febbraio al refettorio scolastico di San Michele di Serino, giovedì 5 febbraio alla Ludobiblioteca di Contrada e venerdì 6 febbraio nella Biblioteca Comunale di Aiello del Sabato. A marzo seguirà il modulo di regia e videomaking, per arrivare alla realizzazione finale di un docu-racconto collettivo.

L’Officina dei Talenti si articola in un ampio ventaglio di laboratori educativi e creativi, che mettono al centro il fare, l’esperienza e la partecipazione attiva:

• Creatività digitale e competenze STEM, con laboratori di programmazione, robotica ed elettronica educativa, pensati per sviluppare pensiero critico, problem solving e lavoro di gruppo.

• Gamification e apprendimento esperienziale, per far emergere competenze non formali e informali attraverso il gioco, inteso come strumento serio di crescita e consapevolezza.

• Percorsi di prevenzione su bullismo e cyberbullismo, calibrati sull’età dei bambini, che utilizzano metodologie partecipative, role playing e storytelling.

• Musica e improvvisazione guidata, ispirata alle pratiche di drum circle e musicoterapia, per favorire ascolto, relazione e inclusione.

• Storie in scatola e teatro di figura, per avvicinare i minori alla lettura, alla scrittura creativa e alla narrazione, fino alla costruzione di un vero e proprio album delle storie dei quartieri.

• Lettura inclusiva con in-book e Comunicazione Aumentativa Alternativa, rivolta anche a bambini con disabilità complesse o difficoltà linguistiche.

• Laboratori di cucito creativo dedicati ai figli delle donne ospiti della casa rifugio “Antonella Russo” nel comune di Ospedaletto, per rafforzare il legame madre-figlio e offrire uno spazio di elaborazione emotiva. I bambini coinvolti, spesso vittime di violenza assistita, vivono conseguenze che si manifestano attraverso aggressività, ansia, bassa autostima e

difficoltà relazionali. Il laboratorio diventa un luogo sicuro dove, insieme alle mamme e guidati da una sarta esperta, imparano a creare bambole di stoffa, simbolo del contrasto alla violenza. L’attività permette di potenziare la fiducia nelle proprie capacità, contenere e orientare le emozioni, e riscoprire la gioia dello stare insieme creando qualcosa di unico. Un percorso che inserisce queste famiglie fragili all’interno della comunità educante, offrendo loro le stesse opportunità di crescita degli altri bambini.

• Semi di convivialità, con la creazione di orti urbani di comunità che avvicinano i bambini alla natura, alla cura dell’ambiente e alla memoria dei territori.

• Percorsi di contaminazione linguistica e culturale, che valorizzano la presenza delle comunità migranti come occasione di scambio e arricchimento reciproco.

• “Sulle tracce del tesoro”, un percorso immersivo che unisce natura, musica, cinema e comunicazione digitale, con la realizzazione finale di un docu-racconto collettivo.

A coronamento del percorso, la “Fiera dei talenti” sarà un evento itinerante dove i partecipanti mostreranno le competenze acquisite, aprendo l’Officina al pubblico e creando occasioni di condivisione.

Il progetto non si rivolge solo ai minori: prevede percorsi formativi specifici per genitori, docenti e operatori, creando una vera “comunità educante” capace di rispondere in modo coordinato ai bisogni educativi del territorio.

Dal 1999 l’associazione Don Tonino Bello ODV opera in Irpinia nel contrasto alla povertà e nel sostegno alle famiglie. Dopo aver gestito fino al 2008 la Casa di accoglienza Mensa Dormitorio della Diocesi, punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà, l’associazione si è dedicata al community building, costruendo una rete territoriale di volontari impegnati in progetti di partecipazione civica, integrazione, sostegno educativo e promozione della legalità.

La filosofia che guida l’associazione si ispira all’etica di Don Tonino Bello: un cambiamento basato sulla condivisione con gli ultimi, sull’ascolto e sul dialogo, per costruire insieme comunità più giuste e solidali.

Le famiglie interessate possono iscrivere i propri bambini alle attività dell’Officina dei Talenti. Per informazioni e modalità di partecipazione: http://bit.ly/labofficinatalenti