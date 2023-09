FOTO / Avellino si lascia alle spalle le ferite del terremoto

Avellino si lascia alle spalle le ferite del terremoto. Detto, fatto. Ieri il sindaco lo aveva annunciato e questa mattina, in corso Umberto, proprio difronte al Casino del Principe, sono iniziati i lavori per l’abbattimento di un edificio semidistrutto dal sisma del 1980 e che faceva ancora bella mostra (?) di sé dopo ben 43 anni, con i connessi rischi per l’incolumità pubblica.

Ottenuta l’autorizzazione dalla Sovrintendenza, il Comune non ha perso tempo. Parte la “guerra” ai buchi neri, più volte annunciata. Un impegno che il primo cittadino, Festa, ha preso nel corso della campagna elettorale. Ed ora, iniziano ad arrivare i primi, tangibili risultati. La “guerra” è solo agli inizi, come detto.

Non molto più su il palazzo oggetto dell’abbattimento di oggi, c’è il secondo immobile da buttare giù. “Oggi è una giornata storica per tutta la nostra comunità”, ha sottolineato il sindaco con orgoglio in un video postato sulla sua pagina facebook istituzionale.

“Questa mattina abbiamo avviato all’abbattimento di uno degli edifici che per anni hanno deturpato lo skyline della porta Est di Avellino. Con questo intervento, diamo il via ad una grande operazione di riqualificazione e di rigenerazione urbana della nostra città”.