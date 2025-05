Il Rotary dona 4 radio portatili all’emergenza territoriale 118 dell’ASL di Avellino

Quattro radio portatili altamente performanti, donate all’Emergenza territoriale, sono state consegnate questa mattina dal Presidente del Rotary Club di Avellino EST Centenario, Vincenzo Romolo, al Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e trasferite al Direttore dell’Emergenza territoriale 118 e COT, Rosaria Bruno.

Si tratta di quattro radio portatili HYTERA in banda UHF (mod. HP785g), programmabili in modalità analogico-digitale (DMR) dotate di display e tastiera estesa, predisposte per comunicazioni digitali secondo frequenze concesse dal MISE al 118 Avellino, incluso microfono impermeabile IP67.

Questa tipologia di dispositivi di trasmissione consente funzioni di comunicazione e coordinamento delle operazioni di urgenza del 118 anche durante operazioni di soccorso in caso di maxi emergenza, in collaborazione con altri enti, ad esempio in caso di blackout delle comunicazioni tradizionali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Safety Irpinia” promosso dal Rotary Club.