Sfida al Pala Gianni Asti: l’Unicusano Avellino Basket cerca il colpo a Torino

Per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2, l’Unicusano Avellino Basket vola a Torino. Al Pala Gianni Asti i biancoverdi sono pronti a scendere in campo per sfidare il team allenato da Paolo Moretti. All’andata la squadra irpina si è imposta con il punteggio di 83-54. Una vittoria mai in discussione, contro una Torino mai in partita. Tornando indietro, all’anno passato, la squadra del presidente Lombardi si impose a dicembre 2024 sul campo della Reale Mutua con Jurkatamm e Mussini a tirare la volata finendo per essere protagonisti. Palla a due alle18.00, arbitri del match Michele Centonze di Ravenna, Francesco Terranova di Ferrara e Helmi Tognazzo di Padova.

Le due formazioni sono reduci da due vittorie differenti, ma in ogni caso sofferte: Avellino ha battuto Pistoia, mentre Torino ha violato il caldissimo campo di Roseto. Nella terza partita del nuovo anno, i biancoverdi proveranno a giocare una gara difensivamente attenta, nella quale bisognerà opporre fisico ed atletismo a Robert Allen, giocatore che ha avuto pochi passaggi a vuoto in stagione e sta disputando un torneo costante. L’altro americano, Teague, ha talento e può accendersi in qualsiasi momento dell’incontro. Come fatto all’andata, la difesa avellinese dovrà frenare principalmente i due statunitensi. Si dovranno, poi, controllare i tabelloni, per sviluppare il proprio gioco in campo aperto.

L’AVVERSARIO

Non solo la coppia a stelle e strisce, perché Torino è rappresentata anche da altri buoni elementi come Massone, Schina, Severini senza dimenticarsi del veterano Marco Cusin sotto i tabelloni assieme all’altro veterano Bruttini. Forse rotazioni un po’ ridotte per la squadra di coach Paolo Moretti, che però sta portando quanto la società gli ha chiesto inizialmente: una salvezza tranquilla con il tentativo di strappare un posto nei playoff.

I NUMERI

Per l’Avellino Basket l’attacco è sempre molto produttivo con 81.2 punti di media e l’attacco vede sempre Lewis ad ergersi protagonista, ma il gioco di squadra e la condivisione dei possessi permette di avere più uomini in doppia cifra. Lewis e Mussini i migliori realizzatori con 15.2 e 14.0 punti per gara.

Torino è dipendente dai due americani: Robert Allen viaggia ad una media di 18.8 punti per gara a cui aggiunge anche 10.2 rimbalzi. Teague ne mette a segno 16.8, mentre Massone è il terzo miglior marcatore con 12.0. Di media i piemontesi segnano 74.0 punti di media.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50. I tifosi biancoverdi potranno seguire la gara al Cinema Partenio, Sala 2, al costo di 3,50 €. Differita Sportchannel214