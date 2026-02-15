Aggredisce la compagna e la manda in ospedale nella notte di San Valentino

Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche.

È accaduto a Morra De Sanctis dove, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno tratto in arresto un 56enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, nonché minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da una richiesta pervenuta al “112” nella notte di San Valentino.

I militari si sono immediatamente portati presso l’abitazione segnalata dove, poco prima, si sarebbe verificata una violenta lite tra l’uomo e la compagna convivente.

Durante l’alterco, il 56enne avrebbe lanciato alcuni oggetti contro la donna che, a seguito dell’aggressione, sarebbe caduta rovinosamente a terra.

La vittima, per le lesioni riportate, è stata trasportata presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso.

Nel corso delle operazioni, nonostante la resistenza opposta dall’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Per tale motivo, il 56enne è stato altresì segnalato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.