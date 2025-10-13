Montella accoglie il Liceo di Mengíbar: un ponte culturale grazie all’Erasmus+

Questa mattina l’ Amministrazione comunale di Montella ha avuto il piacere di ospitare docenti e studenti del Liceo statale di Mengibar (Andalusia, Spagna) che ha ricambiato la visita dei docenti e gli studenti del R. d’Aquino di Montella, avvenuta lo scorso aprile, grazie al progetto “Erasmus+” dell’Indire .

L’ accoglienza nella Sala consiliare degli ospiti spagnoli si inserisce nel solco di una consolidata tradizione volta a confermare l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce alle iniziative culturali ed educative promosse dalle nostre scuole e, nel caso in specie, dall’Istituto superiore R. d’Aquino.

“L’ Istituto statale superiore – dirigente dott.ssa Emilia Di Blasi – continua, infatti, a distinguersi per la particolare professionalità del personale docente ed amministrativo, per l’innovazione didattica e per la sperimentazione di percorsi formativi, un riferimento per l’intero territorio. Gli ospiti spagnoli, durante la settimana di permanenza nella nostra comunità, avranno modo di conoscere le realtà architettoniche, storiche, paesaggistiche e produttive di Montella”.