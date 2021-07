Attualità Avellino, nuove tariffe Tari: l’associazione imprenditori irpini chiede un incontro all’amministrazione comunale 2 Luglio 2021

A seguito dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale di Avellino delle nuove tariffe Tari, l’associazione Imprenditori Irpini ha avuto rassicurazioni sia dall’assessore alle Attività Produttive Laura Nargi, sia dall’assessore alle Finanze Enzo Cuzzola, che l’aumento delle suddette tariffe, sarà completamente ristorato dal Governo al Comune, attraverso uno stanziamento pari ad 880.000 euro, come dichiarato dallo stesso assessore alle Finanze durante l’ultimo Consiglio Comunale.

“Pertanto, in sede di conguaglio della TARI 2021 non ci dovrebbero essere consistenti aumenti per le attività commerciali e sarà impegno dell’Associazione Imprenditori Irpini, fare in modo che tale promessa da parte dell’Amministrazione, venga mantenuta”.

“A tale proposito, la nostra Associazione ha chiesto un incontro da tenersi la prossima settimana al fine di interagire con l’Amministrazione Comunale in termini propositivi per non penalizzare ulteriormente le attività che hanno dovuto anche subire prolungate chiusure a seguito della pandemia”.