Avellino, manifestazione in Piazza Liberta’ per “A Scuola con la Misericordia”

AVELLINO- La Fraternita di Misericordia di Avellino comunica che il giorno 29 maggio in Piazza Libertà, alle ore 16.00 si terrà la manifestazione conclusiva dell’attività formativa svolta dai volontari con gli studenti e le studentesse irpine nell’ambito del progetto A scuola con la Misericordia. La Misericordia, infatti, ha svolto nelle scuole del capoluogo attività di formazione e informazione su diverse tematiche: – nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sul rischio sismico e sulla protezione civile; – nelle scuole secondarie di secondo grado sul volontariato, sul primo soccorso e sulla rianimazione cardio polmonare. La Fraternita ha anche attivamente collaborato nel corso di quest’anno scolastico per l’organizzazione di percorsi di Formazione Scuola Lavoro con il Mancini e il Colletta di Avellino, le cui classi saranno impegnate anche in una gara di BLSD. La manifestazione vedrà anche la partecipazione della Questura di Avellino nell’ambito di un più ampio progetto di informazione e prevenzione rivolto ai giovani. Alle ore 16.00 a Piazza Libertà saranno attivati degli scenari di simulazione di intervento in emergenza con la presenza di volontari della Misericordia e personale sanitario qualificato, che mostreranno agli studenti e alle studentesse come si interviene in caso di incidente stradale. La mattina del 29/05/26 alle ore 9.00, presso il piazzale del Cinema Eliseo ad Avellino sarà aperta un’esposizione di mezzi di protezione Civile e sarà attivato un punto informativo