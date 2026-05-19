Strade rurali dissestate, il viceprefetto Lubrano scrive alla Comunita’ Montana

QUINDICI- La Commissione Prefettizia ha inviato alla Comunità Montana Partenio Vallo Lauro una richiesta di interventi di messa in sicurezza e ripristino per la strada montana del territorio di Quindici denominata “Pratella, Faitaldo, Valluciraso, Castagnitiello e Vallare”. Un lettera, quella firmata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, in cui si segnala al presidente dell’Ente sovracomunale Carmine De Fazio e per conoscenza alla Prefettura di Avellino: “Pervengono a questo Organo Straordinario- si legge nella nota della Commissione Straordinaria- segalazioni e petizioni di cittadini relative allo stato di dissesto della strada comunale montana denominata “Pratella- Faitaldo- Valluciraso- Castagnitiello- Vallare’ interessata da smottamenti con conseguente pregiudizio per la e viabilità pedonale ed in generale per la pubblica a privata incolumita’”. E non solo scrive ancora il commissario Lubrano: “Recentemente, anche la locale Proloco con istanza del 16.03.2026 acquisita a protocollo 1975, ha segnalato fenomeno franoso all’altezza del sito denominato “Vallone di Eclandina” con interruzione di un tratto di strada a servizio di fondi coltivati con inevitabile ricaduta sulle attività silvo-pastorali e produttive”. La Commissione ha ricordato come “Al riguardo in un’ottica di collaborazione istituzionale giova richiamare segnatamente ai profili di competenza, la previsione statutaria ex. art.8 per la quale.omissi.. Ia Comunità montana nell ‘ambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi omissis… realizzazione di opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al. patrimonio baschivo; omissis realizzazione di infrastrutture viarie integrate, rivolte a migliorare l’inserimento del territorio della comunità montana nell’ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici”.Per quanto innanzi vorranno le SS.LL. in una prospettiva di sussidiarietà quale cornice ordinamentale nei rapporti tra Enti Locali valutare, con ogni consentita urgenza l’adozione, fermo restando il supporto degli Uffici comunali gli interventi che si rendono necessari finalizzati alla messa in sicurezza della strada montana “Pratella – Faitaldo – Vcllueiraso – Castagnitiello – Vallare” tenuto come accennato della rilevanza strategica per il comparto siivo-pastorale che assume la strada di che trattasi”. Il presidente della Comunita’ Montana Partenio Carmine De Fazjo, con una nota ha comunicato la disponibilita’ dell’ente a collaborare con il Comune di Quindici per risolvere la problematica: “A breve funzionari della Comunità Montana si raccorderanno con i rappresentanti tecnici ed amministrativi del comune di Quindici per stilare, previa opportuno sopralluogo, un protocollo d’intesa finalizzato alla progettazione dell’intervento, propedeutico per la partecipazione ai bandi di finanziamento, ed alla successiva realizzazione delle opere”.