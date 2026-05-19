Miniconvittiadi 2026: al Convitto di Avellino si celebra lo sport nel segno dell’ inclusione e della solidarietà. 

AVELLINO- Al via l’edizione 2026 delle Miniconvittiadi, le “Olimpiadi scolastiche”, che quest’anno crescono e si rinnovano profondamente. Dal 18 al 29 maggio si terranno due settimane di sport e di condivisione, che animeranno la nostra comunità scolastica, coinvolgendo studenti di tutte le età in un programma ricco di eventi.L’inaugurazione si è tenuta ieri, lunedì 18 maggio, alle ore 16:30, con il tradizionale corteo, partito dall’ingresso principale dell’Istituzione lungo Corso Vittorio Emanuele, fino alla Chiesa del SS.mo Rosario per la foto di rito. Le gare si svolgeranno quotidianamente, dalle 16:00/16:30 fino alle 19:00. Quest’anno la manifestazione prevede due importanti estensioni: le Giochidiadi della Scuola Primaria, un nuovo progetto extracurriculare fortemente voluto dai Referenti, educatori Baldi e Piccolo, per avvicinare i più piccoli ai valori dello sport; il torneo dei Licei, che vedrà il coinvolgimento della Scuola secondaria di secondo grado. Infatti, durante il giorno di “cogestione”, mercoledì 20 maggio, i liceali parteciperanno a tornei di calcio, volley e calcio balilla, per iniziativa promossa dagli studenti stessi e dagli educatori del Liceo Classico Europeo, figure specifiche per il supporto agli allievi sia dal punto di vista pedagogico che relazionale. Per accogliere al meglio gli atleti, sono state messe a disposizione nuove aree verdi, opportunamente sistemate e riqualificate, per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e a contatto con la natura. La riqualificazione e la messa a disposizione delle nuove aree verdi interne non sono state solo un intervento logistico, ma una scelta pedagogica precisa, perché gli atleti gareggiassero in sicurezza e perché gli alunni non impegnati in quei giorni in attività sportive potessero dedicarsi ad attività ricreative, appositamente realizzate in questi nuovi spazi all’aperto, riscoprendo il valore del contatto con la natura e dello spazio comune come bene da custodire. La manifestazione, coordinata dai Referenti educatori, Cesare Aldorasi e Rosario De Marco, vanta quest’anno il prestigioso patrocinio dell’UNICEF e del CONI; saranno presenti alla cerimonia iniziale e alla premiazione finale la Prof.ssa Tonia De Giuseppe (Presidente Comitato Provinciale UNICEF) e il Prof. Giuseppe Saviano (Presidente CONI Avellino). La scuola secondaria di I grado gareggerà nelle categorie Small (prime e seconde) e Large (terze). Il 29 maggio si terranno le attesissime finali di staffetta e corsa campestre, seguite dalle premiazioni (oro, argento e bronzo). Oltre alla storica Coppa Fair Play, verrà assegnato il nuovo e speciale Premio UNICEF, un’ulteriore attestazione dell’importanza a scuola e nella vita di valori come la solidarietà, l’inclusione e il rispetto per l’altro. Molto soddisfatto il Rettore, Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, il quale sostiene che “le Miniconvittiadi 2026 non saranno semplicemente un torneo sportivo, ma la sintesi perfetta del modello educativo che il Convitto persegue ogni giorno”; “per la prima volta” -sostiene Lieto- “siamo riusciti ad abbattere ogni barriera anagrafica all’interno della nostra Istituzione, unendo idealmente tutta la popolazione scolastica, dai più piccoli della Scuola Primaria, che grazie al progetto Giochidiadi muovono i primi passi verso i valori della sana competizione, fino ai ragazzi dei Licei”. Che vincano lo sport, l’inclusione e la gioia di stare insieme!