Miss Italia torna a Contada per la serata più glamour dell’anno

Domenica 3 settembre alle ore 21 a Contrada ci sarà l’atto conclusivo del Tour Regionale di Miss Italia. Saranno presenti tutte le finaliste della Regione Campania che parteciperanno alle pre finali Nazionali. Nella stessa serata verrà eletta Miss Cinema Campania tra tutte le partecipanti del tour.

Presidente della Giuria sarà il noto giornalista Rino Genovese della Rai. Presentatore Errennio De Vita. Si esibiranno Gaia Bianco e la Asd Max & Very Dance di Veronica De Angelis.

Dopo il successo travolgente dell’anno scorso, Miss Italia torna per il secondo anno consecutivo a Contrada e questa volta è ancora più grande e più audace!

Con grande soddisfazione il Sindaco Pasquale De Santis ha così commentato: “Contrada ospita per il secondo anno il concorso regionale di Miss Italia confermando la sua vocazione di Paese dell’ospitalità e della bellezza. La cornice di Piazza del Carmine esalterà le ragazze che gareggeranno in vista della finale Nazionale. Sono lieto di invitare l’intera Regione Campania a Contrada dove si vive bene e a lungo, per sostenere le miss e trascorrere una serata all’insegna della bellezza e dell’eleganza. Ringrazio tutti coloro che ancora una volta hanno sostenuto questa manifestazione che negli anni diventerà un appuntamento fisso”.

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟑 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟭:𝟬𝟬 sarà la serata più glamour dell’anno. Vi aspettiamo a Contrada in Piazza del Carmine.