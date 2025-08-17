Uniamoci per l’acqua: mercoledì 20 l’assemblea a Grottaminarda

Mercoledì 20 ore 18:00 presso la sala Thomas Menino di Grottaminarda si terrà l’assemblea del Comitato “Uniamoci per l’acqua”, in vista dell’assemblea dei soci di Alto Calore convocata per lunedì 25 agosto e dell’incontro del 27 agosto a Napoli. All’ordine del giorno, la definizione di una proposta ufficiale del comitato da portare all’assemblea; la valutazione di iniziative di pressione pubblica e istituzionale; aggiornamenti sulla crisi idrica e sugli ultimi sviluppi politici e tecnici;

l’organizzazione della presenza del comitato alle due date.

“Si tratta di una partecipazione importante – dichiarano dal Comitato – poichè le prossime decisioni possono incidere direttamente sulle tariffe, sulla gestione e sul futuro del servizio idrico”.