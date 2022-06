Luca Abete ad Avellino per parlare di una mobilità talmente alternativa da risultare immobile, quella del bike sharing. Abete si era già occupato della mancata partenza del progetto, che una volta avviato, però, ha funzionato solo per due mesi. E non è l’unico problema per chi vorrebbe muoversi in modo sostenibile nel capoluogo irpino.

