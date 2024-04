Avellino, ko a Taranto: allo “Iacovone”decide una rete di Simeri

Torna in corsa il Benevento per il secondo posto. Eziolino Capuano tira un brutto scherzo all’Avellino: il Taranto vince 1 a 0 ed è tutto da rifare. Il Benevento vince 4 a 0 contro il Latina e si porta a pari punti con i lupi ed ora sarà l’ultima giornata di campionato a stabilire chi sarà al secondo posto. Ad onor del vero il Taranto senza i quattro punti di penalizzazione sul campo ha conquistato gli stessi punti di biancoverdi e giallorossi e questo rende merito al grande campionato dei rossoblu pugliesi.

L’Avellino oggi è apparso svogliato e ha perso quella voglia di vincere che si era vista contro il Benevento. La formazione di Pazienza è stata a tratti rinunciataria come se fosse scesa in campo per conquistare un punto. Pochi i tiri verso la porta dell’estremo difensore tarantino che ha svolto il compito di ordinaria amministrazione.

Il Taranto è passato in vantaggio verso la fine gara grazie a Simeri che raccoglie un errore di Cancellotti e trafigge l’incolpevole Ghidotti. E’ grande festa sotto la curva per l’autore del goal che viene ammonito per essersi tolto la maglia. L’Avellino cerca una reazione ma l’unico tiro in porta è stato un colpo di testa di Patierno terminato alto.

Ora per i lupi ci sarà nell’ultima giornata lo scontro casalingo contro il Crotone da vincere a tutti i costi per rimanere secondo mentre i sanniti saranno di scena a Catania che è a serio rischio play-out.