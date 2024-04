Il Presidente Gasparri alla guida della nuova Commissione Politiche Giovanili di Avellino

Nell’aula Giancarlo Siani del Consiglio regionale, alla presenza del Presidente Giuseppe Caruso e del Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero si è tenuto l’insediamento delle 5 commissioni di lavoro “territoriali” del Forum dei Giovani della Regione Campania, un evento che ha visto, tra gli altri gli interventi dei consiglieri regionali Luigi Cirillo e Bruna Fiola e del deputato Piero De Luca.

La Commissione Politiche Giovanili di Avellino sarà guidata dal Presidente Carol Gasparri e il Vicepresidente Federico Caruso con i consiglieri Vincenzo Pece, Ernesto Mottola, Gerardo Rocchetta, Mattia Lieto, Mattia Raffa, Mirko Castagno, Paolino Trinchese e il presidente uscente Michele Di Sapio.

Il Presidente Carol Gasparri: “Il ruolo della commissione dovrà essere quello di coadiuvare l’attività regionale in merito a due aspetti fondamentali: innanzitutto l’informazione, tesa a divulgare nei territori gli strumenti messi in campo dalla politica regionale per far si che questi trovino terreno fertile per poter essere applicati. L’altro aspetto fondamentale è quello dell’ascolto.

La commissione deve lavorare di concerto i forum comunali, le associazioni ed i vari attori del territorio. E’ necessario rafforzare quindi le reti di prossimità, ridare ai giovani centralità effettiva nelle politiche e negli interventi dei prossimi anni.

Ci proponiamo di mettere a punto un quadro della situazione attuale giovanile. tutto questo potrà servire a mettere sul tavolo delle istituzioni una questione generazionale che non può più essere rimandata.”