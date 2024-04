Montoro, 1-1 tra Vis Mediterranea e Trastevere Calcio. Disordini a fine gara

Allo Stadio Sandro Pertini di Montoro il big match tra Vis Mediterranea Soccer e Trastevere Calcio finisce 1-1 ma con una spiacevole coda rappresentata da una serie di scaramucce avvenute a fine partita.

La nona giornata di ritorno di campionato di Serie C femminile Girone C da una festa di sport, con oltre 500 spettatori in tribuna, si è chiusa con una pagina non edificante.

Ma al di là della coda avvelenata che costerà molto ad entrambe le squadre, e questo lo capiremo in settimana dalle decisioni che assumerà il giudice sportivo, la partita è stata tiratissima e carica di tensione dal primo minuto.

La Vis Mediterranea aveva due risultati da conseguire mentre per il Trastevere era solo la vittoria a dare ancora speranza al campionato. Diverse le occasioni sviluppate dalle due compagini ma solo dopo una lunga fase di studio.

I primi 45’ si sono chiusi senza troppi patemi d’animo per i due estremi difensori. Nella ripresa passa per prima il Trastevere con un gol di Serao.

A mettere la palla in gol con una pregevole rete per la Vis Mediterranea era Minella entrata da poco in campo, tra la gioia dei tifosi. Proteste del Trastevere che poi si sono estese a fine gara fino a sfociare nella gazzarra. L’arbitro ha refertato buona parte della rissa.

TABELLINO

Vis Mediterrane Soccer – Trastevere Calcio 1-1

Reti: Serao (Trastevere) – Minella (Vis Mediterranea Soccer)

Vis Mediterranea Soccer: Gallego Laura 12, Cardoso Queni Suaila 6; Yasmine Klai 10; Capolupo Lucia 4; Panarello Alessandra 22; D’Arco Gaia 8; Karaivanova Kristiana Dianova 18; Modafferi Noemi 13; Girolamo Francesca 5; Gino Cecilia 21; Fontana Zaupa Florencia Belen 11.

A Disposizione: Basile Laura 7; Morgante Nadia 25; Petrosino Chiara 15; Acocella Elisa 16; Pescatore Camilla Lucia 17; Minella Vittoria 66

Trastevere Calcio: Dilettuso Valeria 1; Passarani Aurora 2; Percuoco Michele 3; Ferrazza Alice 4; De Angelisi Gemma 5; Berarducci Martina 6; Felici Greta 7; Ciccinelli Sara 8; Serao Eleonora 9; Capellupo Viola 10; Bueckers Elizabht 11.

A Disposizione: Zangari; Lore, Mettei; Pedulla; Carosi; Cesarini; Stivaletta; Parescandolo; Fiorini.

Arbitra: Cristiana Laraspata di Bari, assistita da: Francesco Di Rosa (Torre Annunziata) e Antonio Russo (Torre del Greco).