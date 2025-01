Avellino, incontro per il Benessere Animale: focus sul Pronto Soccorso Veterinario

In risposta a numerose richieste di incontro pervenute a Sara Spiniello da volontarie animaliste di Avellino e delle aree circostanti, è stato organizzato un incontro per discutere delle importanti tematiche legate alla causa degli animali. L’attenzione sarà rivolta in particolare alla segnalazione della mancanza di servizi di pronto soccorso veterinario nella regione.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 gennaio 2025, alle ore 18:00, presso il GT 5S di Avellino, situato in Via Mancini n°1, al secondo piano del palazzo di fronte alla sede del Giudice di Pace.

L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi su problematiche urgenti e cercare soluzioni condivise, e vedrà la partecipazione del Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi, che porterà la sua voce e il suo supporto alla causa.

Tutti coloro che sono interessati a contribuire al dibattito e alla promozione del benessere animale sono invitati a partecipare. L’incontro rappresenta un’importante opportunità per unire le forze e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali per la tutela degli animali in difficoltà.