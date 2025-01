Si intitola “Le ferite nascoste” il convegno finale del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento.

Martedì 14 gennaio 2025, dalle 9 alle 13, presso l’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” di Avellino, tutti i partner del progetto, che in questi oltre tre anni hanno unito le forze per costruire una rete integrata in grado di combattere violenze e abusi sui minori e dare risposte concrete alle famiglie, si riuniranno insieme alle istituzioni per descrivere i risultati ottenuti dalle diverse azioni sul territorio delle cinque province campane e gli interventi e servizi ai quali si cercherà di dare continuità attraverso altri progetti come “Non vedo, non sento, non parlo” e alla collaborazione dei diversi attori sociali.

I saluti e gli interventi istituzionali prevedono la partecipazione di:

Laura Nargi, Sindaca di Avellino

Lucia Fortini, Assessora Politiche Sociali Regione Campania

Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale ASL Avellino

Domenico Dragone, Direttore UOCNPIA ASL Avellino

Questura di Avellino

Giovanni Galano, Garante Infanzia e Adolescenza Regione Campania

Maria Teresa Cipriano, Dirigente Scolastica IPSEOA “Manlio Rossi-Doria”

Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i bambini

Rosario Giovanni Pepe, Presidente Cooperativa La Goccia

Giovanpaolo Gaudino, Presidente Federsolidarietà Campania

Rodolfo De Rosa, Direttore Azienda Speciale Consortile A04

Nello specifico, le azioni e gli interventi del progetto “Non vedo, non sento, non parlo” saranno illustrati da Antonella Tomasetta, coordinatrice del progetto. A descrivere le esperienze e le buone prassi realizzate sul territorio regionale saranno, invece, i referenti locali di progetto e i partner provinciali:

Rita De Florio, Cooperativa “La piccola perla”

Carmine Verino, Cooperativa “Uomo”

Anna Cristiana Pentone, Dirigente Scolastica Primo IC Nocera Inferiore

Carmen Guarino, Dirigente Psicologa UOCNPIA ASL AV

Ad esporre il lavoro delle equipe specialistiche impegnate nella formazione, nella supervisione e nel trattamento specialistico EMDR saranno:

Daniela D’Elia, Supervisore EMDR

Giusi Pamela Valcalcer, Practitioner EMDR, èquipe specialistica Avellino

Parteciperà anche la dottoressa Elena Colombo dell’Istituto Italiano di Valutazione di Milano. Modera Sabina Lancio, responsabile della comunicazione di progetto.