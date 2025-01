Arriva la neve in Irpinia, sui monti potrebbe superare i 100 cm

Si riporta il comunicato dell’Osservatorio Meteorologico di Montevergine:

Qualche giorno fa, avevamo “intravisto”, nelle proiezioni a medio termine del modello globale del centro europeo, la possibilità che il week-end che si sta per aprire potesse riservare scenari invernali di una certa rilevanza per i monti campani.

Gli aggiornamenti degli ultimi giorni sono andati in questa direzione e dunque ci ritroviamo, quest’oggi, di fronte ad una tendenza che depone a favore di un serio episodio di maltempo invernale.

Da domani, l’Irpinia sarà investita infatti da una forte perturbazione atmosferica, i cui effetti si protrarranno, presumibilmente, sino alle prime ore di lunedì. A pilotare nubi, piogge e nevicate sarà un minimo di bassa pressione che, una volta formatosi sul medio-alto Tirreno, traslerà in direzione del basso Tirreno, stazionando a largo delle coste calabre e sicule sino alla tarda serata di Domenica.

Nei bassi strati, dalla serata di domani entrerà in scena aria fredda proveniente da settentrione, mentre nella media troposfera prevarrà un flusso molto umido dai quadranti meridionali. Si verranno dunque a creare condizioni quasi da manuale per copiose precipitazioni, che dalla notte tra sabato e Domenica assumeranno carattere nevoso sino a quote collinari.

Per dare un’idea delle apporti meteorici previsti, abbiamo scelto le proiezioni del modello WRF del Consorizo LaMMa (inizializzato con dati del centro europeo). Sui monti del Partenio e dei Picentini, la quantità di neve potrebbe superare i 100 cm. La neve scenderebbe copiosa in molte località irpine (ed anche in altri settori della Campania), interessando anche la città capoluogo. E’ bene sempre evidenziare che queste proiezioni non vanno prese “alla lettera”: sono infatti associate ad un margine di incertezza, anche di non poco conto, che tuttavia non dovrebbe influire più di tanto sulla portata dell’evento.

Le precipitazioni saranno accompagnate da una ventilazione molto sostenuta da nord-est, soprattutto sulle aree più occidentali della Provincia. Sul Partenio e sui Picentini, dunque, si manifesteranno vere e proprie tormente di neve, che speriamo di poter almeno in parte “immortalare” attraverso le nostre webcam.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore e nella giornata di domani.