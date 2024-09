Avellino, incidente: scontro scooter – auto

L’incidente stradale si è verificato ad Avellino in Via Moccia, oggi, lunedì 23 settembre 2024.

Uno scontro violento, quello che è avvenuto tra uno scooter e una Fiat 500X. Erano in due a bordo dello scooter, entrambi trasportati da due ambulanze all’ospedale Moscati di Avellino per le cure necessarie.

Sul posto operatori sanitari e due pattuglie di Polizia Municipale per regolare la circolazione del traffico. E’ stato inoltre interdetto dalla Polizia Municipale il traffico veicolare in uno dei due sensi di marcia lungo Via Moccia.