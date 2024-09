VIDEO/ Ripe della Falconara ancora “sfregiata”. La denuncia video di un nostro lettore

Le immagini parlano chiaro. Il faggio del Belvedere ancora una volta capitozzato di recente in una delle riserve naturali più belle della nostra provincia, quello della Ripe della Falconara nel Parco dei Monti Picentini. Ancora una volta la denuncia dei tagli abusivi arriva da Montella e a rimetterci e’ l’area con uno spettacolare belvedere in una zona vincolata rientrante nel Parco. Dopo le denunce ancora nessun segnale di intervento e soprattutto ancora in azione per sfregiare uno dei simboli, il faggio che era stato già oggetto di taglio abusivo. Un danno ambientale e anche un danno alla bellezza del paesaggio. Per questo vengono sollecitati maggiori controlli.