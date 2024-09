Nomina Zinzi, Moderati e Riformisti: all’amico e collega congratulazioni ed auguri di buon lavoro

Il Gruppo Moderati e Riformisti in Consiglio regionale della Campania augura buon lavoro a Gianpiero Zinzi per la nomina a commissario regionale della Lega in Campania. “Un amico, oltre che collega, – scrivono i consiglieri del gruppo, Petitto, Caldoro, Grimaldi e Cinque – sempre attento alle esigenze del territorio che siamo certi farà un ottimo lavoro per la nostra Regione ”.