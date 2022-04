Avellino, incentivi economici a chi usa la bici per andare a lavoro

Il Comune di Avellino ha rinviato i termini di scadenza del bando Bike to work. Il periodo di svolgimento dell’attività è prorogato sino al termine finale della mezzanotte del 16/10/2022.

Adesione al bike to work

Al fine di garantire una più ampia partecipazione sono stati riaperti i termini di adesione al progetto prorogando la scadenza del 15/03/2022 al 15/06/2022.

L’invito a partecipare, è disponibile sul sito

http://www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.php con tutte le indicazioni e il modulo da compilare da parte degli interessati per presentare l’istanza di partecipazione.

Le richieste dovranno essere inviate con una delle seguenti modalità:

– a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it;

– a mezzo posta con raccomandata AR;

– con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino situato in P.zza del Popolo, n. 1 – 83100 Avellino, con attestazione di avvenuta ricezione.

Contributo

Venti centesimi per ogni chilometro percorso in bici sul tragitto casa-lavoro, fino a un massimo di 50 euro mensili per ogni lavoratore: è questo l’incentivo riservato ai cittadini maggiorenni, lavoratori, residenti nel Comune di Avellino e aventi la sede lavorativa in Regione Campania, che utilizzano la bicicletta, anche a pedalata assistita, per il percorso casa – lavoro che, entro il 15/06/2022, aderiranno al

progetto ‘Bike to work’ lanciato dal Comune di Avellino.

A disposizione un budget complessivo di € 12.728,17 (dodocimilasettecentoventotto/17), interamente finanziato dalla Regione Campania.

Il lavoratore dovrà dimostrare l’uso sistematico di una bicicletta, anche a pedalata assistita, per lo spostamento casa – lavoro per almeno n. 10 (dieci) giorni/mese.

Al termine del progetto sarà erogato l’incentivo spettante in un’unica soluzione direttamente al lavoratore. Per quantificare i chilometri percorsi, con la bicicletta tradizionale o a pedalata assistita, e quindi l’incentivo erogabile, ogni lavoratore dovrà attivare sul proprio smartphone l’app gratuita “STRAVA”, indicata dall’Amministrazione comunale.

L’app verificherà il tragitto con il mezzo utilizzato (BICI) e le distanze percorse dall’abitazione fino alla sede di lavoro (o al nodo di interscambio modale).

I contributi saranno erogati sino ad esaurimento dei € 12.728,17 a disposizione e, nel caso in cui dovessero risultare superiori alla somma stanziata, si provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi stessi sulla base dei km percorsi, fino a riportare il totale entro il limite della somma stanziata.

Informazioni

Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare il R.U.P. arch. Simona Filippuzzi al seguente recapito telefonico: 0825/200387.