VIDEO/ Via i casting di “Oinos…l’oro d’Irpinia”: il primo vero film sul vino

Iniziati questa mattina nella sala convegni dell’Istituto Agrario “F. De Sanctis” di Avellino i casting del nuovo progetto cinematografico di Modestino Di Nenna dal titolo “Oinos…l’oro d’Irpinia”, nato allo scopo di raccontare e valorizzare le risorse e le bellezze del territorio irpino attraverso il cinema.

Il film, prodotto dalla “Follower One” in collaborazione con l’Istituto Agrario “F. De Santis”, racconterà con leggerezza la storia di due imprenditori scozzesi che si trasferiscono in Italia per investire nell’Enoturismo. La produzione dell’opera cinematografica inizierà tra giugno e settembre 2022 e si girerà in tutto il territorio della provincia di Avellino.

Presenti, oltre al regista e sceneggiatore del film Modestino Di Nenna, l’attore Antonio Fiorillo, il dirigente scolastico dell’Istituto Agrario “F. De Sanctis” Pietro Caterini, il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.