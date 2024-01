Avellino, incendio autovetture nella notte, famiglie evacuate

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 3 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Leonardo Di Capua, nel Rione Parco ad Avellino, per un incendio che ha interessato inizialmente un camper parcheggiato sotto i portici di un prefabbricato pesante del posto e si è poi propagato ad altre tre autovetture.

La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato sul posto due squadre le quali hanno spento e messo in sicurezza l’area. Evacuato lo stabile durante le operazioni di soccorso e danni ingenti si sono registrati all’abitazione del primo piano sovrastante il mezzo incendiato, ma per fortuna non si sono avute persone ferite. La dinamica dell’incendio è al vaglio delle forze dell’ordine.

Sul posto anche il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per dare la propria vicinanza alle famiglie evacuate insieme al supporto tecnico del Comune di Avellino. Sono stati momenti concitati, di comprensibile paura e disagio per intere famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni nel cuore della notte in mezzo ad una fitta nube di fumo ed aria irrespirabile.

Si attendono per le prossime ore i risultati delle verifiche sulla staticità degli alloggi per decidere se le famiglie possano rientrare nelle proprie abitazioni.