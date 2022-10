Castagna di Montella Igp, una settimana di festa. La kermesse, organizzata dal Comune con il patrocinio della Provincia di Avellino e della Regione Campania, avrà luogo dal 31 ottobre al 6 novembre. Quest’anno, l’evento è stato ridisegnato e spalmato su un’intera settimana per dare seguito al successo registrato nelle ultime edizioni e rilanciare le economie territoriali, trasformando il centro altirpino in una meta turistica ed enogastronomica.

La mission è dare lustro al frutto autunnale simbolo del territorio e, allo stesso tempo, offrire ai visitatori un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze dell’Irpinia con momenti di incontro, laboratori, convegni e degustazioni.

“L’amministrazione sta lavorando agli ultimi dettagli – chiosa la fascia tricolore, Rino Buonopane – ma si prefigura un’edizione importante dove i prodotti locali e la castagna, in primo luogo, avranno la giusta promozione e valorizzazione. Avendo visto crescere, negli anni, l’interesse dei visitatori, abbiamo approfittato del ponte di Ognissanti per spalmare la manifestazione su tutta la settimana e portare alcune novità nel programma. Sette giorni di festa in cui non saranno trascurati l’intrattenimento, con postazioni per la musica, i laboratori, gli spettacoli per bambini, gli show-cooking e le iniziative culturali”.

“In particolare – conclude il sindaco – dedicheremo un momento di approfondimento alla costituzione del Consorzio di Tutela della Castagna di Montella IGP che mette in rete tutti gli Enti territoriali dell’areale di produzione: Montella, Bagnoli Irpino, Nusco, Cassano Irpino, Volturara Irpina e Montemarano”.

Venerdì, 21 ottobre, alle ore 10.00, presso il Circolo della Stampa, ad Avellino, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della Festa della Castagna di Montella IGP.

Al tavolo dei relatori, per illustrare il programma e il focus di questa 38esima edizione, il sindaco di Montella e, Presidente della Provincia, Rino Buonopane e l’assessore alle Politiche di Sviluppo Agricole e Attività Produttive del Comune di Montella, Emiliano Gambone.

Modera la giornalista Rosa Iandiorio.