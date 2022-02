La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà ad Avellino il prossimo venerdì 4 marzo.

Appuntamento alle 16:30 al teatro Carlo Gesualdo per presentare il libro dell’onorevole Gianfranco Rotondi “La variante Dc – Storia di un partito che non c’è più e di uno che non c’è ancora”.