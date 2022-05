Avellino, il messaggio di Giovanni D’Agostino dopo la delusione dei play off

Sbagliare aiuta, certo. L’unico modo che abbiamo per apprendere è quello di cadere e rialzarci continuamente finché non impariamo a tenerci in equilibrio. Chiariamo, non è che sia stato proprio un ingenuo credulone. Diciamo che con la diffidenza (a tutti i livelli) ci ho sempre diviso l’ossigeno. Pensavo semplicemente che, come in tutti i sistemi che funzionano, fidarsi delle “professionalità” facendole lavorare in un ambiente super confortevole e soprattutto in completa autonomia, poteva essere una soluzione per trarne il massimo, il meglio da tutti. Credevo che essere delicati, senza intercedere nel lavoro altrui, poteva aiutarmi ad individuare le responsabilità e prendere provvedimenti, correre ai ripari, aggiustare la rotta facilmente in caso di sbandamenti. In modo veloce ed efficace, prima dell’irreversibilità delle situazioni.