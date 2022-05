Isochimica, le associazioni preparano proposte al Consiglio Comunale

Dopo il convegno dello scorso 23 Aprile organizzato dalle associazioni “Irpinia Insieme” e “Il Bucaneve, in collaborazione con Lotta per la Vita, Ascolto Donna ed altre realtà associative, su Isochimica, stazione di Avellino e mobilità, la discussione continua ad andare avanti specialmente sul piano dei trasporti, ed in particolare quello ferroviario.

Dopo la seduta di consiglio comunale del 20 Aprile scorso che di fatto non ha mutato più di tanto lo scenario in tema di completamento della elettrificazione della tratta Salerno-Avellino-Benevento al 2023, è stato convocato un altro consiglio comunale per il prossimo 17 maggio, sempre monotematico.

A tal proposito, questa rete di associazioni che si sta venendo a creare proporrà all’assise di piazza del Popolo ed anche ad altri enti preposti un documento che sarà inviato via pec e che conterrà tutte le modifiche/proposte per fare in modo che Borgo Ferrovia, la città di Avellino e di riflesso l’intera Irpinia possano trarre giovamento da tutto ciò che verrà scritto e che si spera sarà tramutato in fatti.

Chiunque tra associazioni e singoli cittadini volesse aderire, può contattare il 3397778976 via whatsapp, messaggi di testo o per chiamata o inviare una mail a : associazioneilbucaneve@pec.it

Di chiacchiere ne abbiamo sentite già abbastanza, adesso è arrivata l’ora della concretezza.