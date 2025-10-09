Avellino, il Commissario riduce le spese per il Contenzioso: torna l’avvocato Municipale

AVELLINO- Il Commissario Giuliana Perrotta mette mano anche alla spesa sul Contenzioso. Le somme che a causa di una mancanza di profili interni, ogni anno il Comune di Avellino spende per gli incarichi legali. Proprio per questo è stata introdotta nella revisione della macrostruttura comunale la creazione di un Servizio Unico Legale per tutto l’Ente e la ricerca, all’interno della dotazione organica, di profilo professionale di avvocato che possa essere iscritto all’albo speciale per la difesa dell’Ente. In tal modo si mira ridurre drasticamente la spesa per il patrocinio legale esterno ed a seguire in maniera organica tutto il possibile contenzioso dell’Ente. Un altro passo per ridurre le spese che il Commissario sta portando avanti dal suo insediamento. E così l’ultima iniziativa in ordine di tempo su questa nuova azione collegata alla “spending rewiew” targata Perrotta e l’ interpello interno tra i dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti all’Area dei Funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria D) per la ricerca del profilo di Avvocato Municipale nel Servizio Autonomo Avvocatura Municipale. La figura che L’avvocato del Comune sarà iscritto all’Albo speciale dei difensori addetti agli uffici legali di enti pubblici e si occuperà esclusivamente di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Avellino, nelle materie di diritto e procedura amministrativi e diritto e procedura civili.