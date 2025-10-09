Pronto Soccorso, Pesiri: non è stato proposto nulla di significativo dai vertici sanità

AVELLINO- “La montagna non ha partorito neanche il classico topolino”. La delusione del Comitato Civico Irpino per quanto emerso dalla conferenza sulla riorganizzazione della rete Ospedale-territorio al Moscati di Avellino e’ chiara e senza giri di parole. Se solo 24 ore prima Fabrizio Pesiri, uno dei riferimenti del Comitato, aveva annunciato la grande aspettativa per le iniziative che sarebbero state intraprese, dopo aver ascoltato gli interventi non nasconde la sua delusione.

Per lui i vertici del “Moscati” di Avellino “non sono proprio riusciti —nonostante le tante dichiarazioni di intenti espresse nel corso dei 60 giorni dall’insediamento— a proporre nulla di significativo sul Pronto Soccorso.Restiamo fermi al palo, in un periodo dell’anno in cui l’incedere delle influenze determina un significativo e prevedibile incremento degli accessi, in particolare da parte dei pazienti fragili…

I medici ci sono, non ci sono al Moscati (come in tutta la sanità pubblica) perché fuggono nel privato e ancor più non ci sono nei PS perché è stato negligentemente reso il reparto meno attrattivo del “pianeta sanità”…”. Ribadito ancora una volta quanto il Comitato si sia sforzato : “con un impegno superiore a quello che ci competeva, con spirito collaborativo e costruttivo, di suggerire qualche ragionevole soluzione, alcune a costo zero e immediatamente attuabili….avremmo apprezzato, oggi, la proposta di misure diverse e finanche opposte alle nostre, sarebbe stato innegabilmente preferibile alla triste e statica inerzia. Siamo a malincuore -detto senza ironia- costretti a perseverare nel nostro impegno civico sul PS, rimanendo comunque propositivi, ma alzando l’asticella e bypassando il perimetro provinciale, rimasto sordo e insensibile alle richieste dei tantissimi cittadini che il Comitato Civico Irpino – COCIR rappresenta e che in esso ripongono fiducia e speranza”. Le iniziative allo studio sono quella di organizzare : ” un convegno qui ad Avellino, invitando esperti accademici del settore dell’emergenza sanitaria: visto che non siamo capaci di cavarcela da soli, ascolteremo chi ne sa istituzionalmente di più e ci faremo cucire “su misura” un abito sulla specifica struttura del PS del Moscati, senza più alibi o inutili parole; proporremo prima del voto di novembre un tavolo pubblico di discussione e confronto sulla sanità coinvolgendo il Presidente uscente della Regione Campania, on. Vincenzo De Luca, attento ai programmi ed alle proposte concrete, ed i candidati Roberto Fico, Edmondo Cirielli e Stefano Bandecchi”. Pesiri garantisce anche una cosa a livello personale: “Infine, a titolo individuale e non come membro del comitato, sento il dovere di dichiarare che salirò personalmente le scale della Procura della Repubblica di Avellino per denunciare eventuali omissioni laddove dovesse accadere ancora quello che stiamo cercando, con tutte le nostre forze e da più di due mesi, di scongiurare”.