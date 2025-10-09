Avellino, Natale si programma in anticipo: il Comune cerca impresa per le luminarie

AVELLINO – Niente più iniziative dell’ultima ora o affidamenti last second per le festività in città. Il commissario prefettizio Giuliana Perrotta cambia passo anche sulla programmazione degli eventi, anche quelli finiti nel recente passato di Avellino nel mirino della magistratura. Per questo motivo e’ scattato L’appalto che ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione, noleggio con relativo montaggio, installazione, manutenzione, assistenza e smontaggio di installazioni e coreografie luminose natalizie in alcune aree della Città. Le coreografie luminose dovranno essere accese quotidianamente, indicativamente dalle ore 17.30 alle ore 24.00. Gli orari di accensione e spegnimento potranno subire delle modifiche a discrezione dell’Amministrazione Comunale. I luoghi di svolgimento del servizio sono principalmente Corso Vittorio Emanuele II, Via Nappi, Via Duomo e Piazza della Libertà, Parco Di Nunno in Piazza Kennedy, tuttavia, la proposta potrà prevedere luminarie artistiche ed installazioni luminose anche in altre aree della città. In particolare, per quanto attiene le tre strade di cui sopra, la proposta dovrà prevedere almeno i seguenti attraversamenti luminosi:

– Corso Vittorio Emanuele II: minimo 24;

– Via Nappi: minimo 7;

– Via Duomo: minimo 4. La proposta dovrà prevedere, inoltre, alberi, addobbi, decorazioni, sagome, soggetti luminosi, etc..

In particolare sono contemplate le seguenti prestazioni: progetto e messa in opera di un piano per le coreografie e/o installazioni luminose, che dovrà caratterizzare la città durante il periodo indicato; fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento a decorrere dall’01/12/2025 al 15/01/2026, a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo smontaggio di tutti gli allestimenti ed i materiali utilizzati compreso ogni elemento accessorio; installazione delle luminarie comprese le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire a tale installazione.