Avellino: il centrosinistra è già in campagna elettorale. Si va verso un’assemblea pubblica

Avellino: il centrosinistra è già in campagna elettorale. Si affilano le armi in vista della scadenza del prossimo anno che porterà la città capoluogo alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e per la carica di sindaco. Se da un lato lo schieramento civico a sostegno di Festa sembra potersi allargare, dall’altro le forze progressiste provano a ricompattarsi. Alle scorse amministrative, come si ricorderà, sono andate in ordine sparso.

Il Pd, in questi giorni, sta dimostrando un forte dinamismo. In via Tagliamento, il segretario provinciale Pizza ed il consigliere regionale Petracca hanno convocato i candidati di quattro anni fa, in testa il candidato sindaco Cipriano.

Venerdì 9 giugno, invece, si terrà l’assemblea pubblica “Per una nuova Avellino protagonista in Irpinia e in Campania”. A promuoverla i rappresentanti delle forze politiche e delle associazioni (Pd, M5S, Sinistra Italiana, SiPuò, App e Controvento) che hanno dato vita al nucleo promotore della coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. L’assemblea sarà aperta alla partecipazione di altre forze politiche, di associazioni e dei cittadini che si riconoscono nell’area progressista e in un progetto di cambiamento per la città.