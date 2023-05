Sportdays sempre più social con facebook e instagram: giovedì si alza il sipario

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sportdays, la fortunata e sempre più seguita manifestazione creata ed organizzata dal dinamico Giuseppe Saviano, delegato provinciale del Coni, è ai nastri di partenza. Manca ormai poco, il sipario sulla 22esima edizione si alzerà giovedì 1 giugno, il pomeriggio, presso Parco Manganelli di via Tedesco ad Avellino. Martedì 29 sarà svelato ufficialmente il programma della kermesse che si concluderà il 20 giugno.

Saviano, in queste settimane, ha tenuto alta l’attenzione grazie all’ottima comunicazione portata avanti con la pagina ufficiale di facebook e instagram. Sul “muro” social tante le notizie che stanno incuriosendo come non mai i fan della manifestazione e tutti gli appassionati di sport.

Sport che per venti giorni saranno rappresentanti in maniera massiccia ed è questa la vera, grande forza della manifestazione che vede il patrocinio anche del Senato. “Ci saranno grandi novità”, dice Saviano. “Si rafforza il rapporto con le istituzioni e con tutto il mondo dell’associazionismo. L’obiettivo è tentare di creare una sintesi culturale di una società inclusiva”.