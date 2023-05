Gli Hirpini Cantores animeranno la messa per le celebrazioni a Montevergine

Ci saranno anche gli Hirpini Cantores, domani a Montevergine, in occasione delle celebrazioni del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia e per l’apertura dell’Anno Giubilare Verginiano. Il Coro polifonico animerà la Santa Messa delle ore 11.00 con brani scrupolosamente scelti per l’occasione in sinergia tra l’abbazia e il Maestro Carmine D’Ambola.

Per questa solenne liturgia, saranno presenti i solisti Antonio Petrillo, Maurizio Scala, Jessica Penon, Gerardina Lombardi, Antonella Carpenito accompagnati dall’organista Giovanna Petitto e diretti da Carmine D’Ambola.

Un evento importante per l’Irpinia e infatti sono attese autorità nazionali, regionali e locali e ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Saranno presenti il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello dell’Interno Matteo Piantedosi, il Minisro della Cultura Gennaro Sangiuliano ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Ad aprire le celebrazioni il Legato Pontificio, Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano accompagnato dall’Abate ordinario dell’Abbazia Territoriale di Subiaco Dpm Mauro Meacci e dall’Abate ordinario dell’Abbazia Territoriale di Santa Maria Capua di Monte Maggiore Dom Diego Gualtiero Rosa.